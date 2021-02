Von der Leyen: Bedaure Gedankenspiel um irische Grenze im Impfstoffstreit

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die Gedankenspiele um Impfstoff-Exportkontrollen in Irland nochmals bedauert und sich ausdrücklich zum Friedensprozess in Nordirland bekannt. "Ich kann Ihnen versichern, dass meine Kommission alles Erdenkliche tun wird, um den Frieden in Nordirland zu schützen, so wie wir es während des gesamten Brexit-Prozesses getan haben", sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament.