Von der Leyen dringt auf Einigung zu EU-Budget

Angesichts verschiedener Krisen in Europa hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU-Staaten zu einem Kompromiss zur Finanzierung der Gemeinschaft aufgerufen. Die EU müsse auf die Lage der Flüchtlinge in Griechenland, Syrien und an der griechisch-türkischen Grenze ebenso antworten wie auf die Ausbreitung des Corona-Virus und die wirtschaftliche Entwicklung, sagte von der Leyen in ihrer 100-Tage-Bilanz in Brüssel.