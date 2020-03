EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Konjunkturhilfen in der Coronavirus-Krise in Aussicht gestellt. Es gebe grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die eine sei Flexibilität bei den Schulden- und Defizitregeln. "Die andere ist Geld", sagte von der Leyen am Montag in Brüssel. Auf EU-Ebene gehe es zudem um Ausnahmen bei den staatlichen Beihilferegeln.