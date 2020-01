Von der Leyen kündigt Briten eine klare Verhandlungslinie an

"Wir werden unsere Unternehmen mit Sicherheit nicht einem unfairen Wettbewerb aussetzen", betonte von der Leyen. Der Zugang Grossbritanniens zum EU-Binnenmarkt werde davon abhängen, wie sehr sich das Land künftig an gemeinsame Standards halte. "Das liegt im gegenseitigen Interesse", sagte von der Leyen.

Grossbritannien will die Europäische Union am Freitag um Mitternacht verlassen. Der Austrittsvertrag regelt die Trennung und sieht eine Übergangsphase bis Ende dieses Jahres vor, in der sich praktisch nichts ändert. In der Zeit sollen die künftigen Beziehungen beider Seiten ausgehandelt werden.

Von der Leyen drückte nochmals ihr Bedauern über den Austritt aus. In Richtung Grossbritannien sagte sie: "Wir werden euch immer lieben und wir werden nie weit weg sein. Lang lebe Europa."/vsr/DP/nas

(AWP)