Von der Leyen sichert Kroatien Unterstützung auf Weg zum Euro zu

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Kroatien bei seinen Bemühungen um eine Aufnahme in den Schengenraum und die Eurozone unterstützen. "Ich habe grösste Achtung vor den enormen Anstrengungen, die Kroatien unternommen hat, um in den Beitrittsprozess zu kommen", sagte sie am Dienstag am Rande eines Treffens mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic in Zagreb. Sie stehe an der Seite des Landes, wenn es darum gehe, weiter voranzukommen.