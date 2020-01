Die britische Königin Elizabeth II. hatte am Donnerstag das britische Ratifizierungsgesetz zum Brexit-Abkommen gebilligt. Nun muss noch der britische Premierminister Boris Johnson das Gesetz unterzeichnen. Das Europaparlament soll das Vertragswerk am 29. Januar ratifizieren. Am 31. Januar um 24.00 Uhr (MEZ) soll Grossbritannien die Europäische Union verlassen./blu/DP/jha

(AWP)