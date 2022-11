EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in der ersten Sitzung des G20-Gipfels in Indonesien scharfe Kritik am Umgang Russlands mit Energie geübt. "Wir sehen, dass Russland sein Gas lieber abfackelt anstatt es zu verkaufen", sagte die Deutsche am Dienstag nach Angaben von Diplomaten. "Das sorgt für Verknappung auf den globalen Energiemärkten und lässt die Preise in die Höhe schnellen."

15.11.2022 06:35