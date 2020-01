Von der Leyen will mit Grossbritannien 'sehr hart verhandeln'

Von der Leyen stellte auch klar, dass die EU alle strittigen Punkte bei den künftigen Beziehungen nur im Paket vereinbaren will. Dazu gehören nicht nur die Handelsbeziehungen, sondern zum Beispiel auch Fischereirechte oder die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. "Erst wenn alles durchverhandelt ist, machen wir den Sack zu und eine Unterschrift drunter, es gibt keine Rosinenpickerei vorher." In einigen Punkten sei die EU ganz klar im Vorteil, etwa beim Finanzsektor. Unterm Strich sei die EU in einer sehr starken Position.

Die EU habe aus der Abkehr der Briten gelernt, versicherte von der Leyen den ARD-Tagesthemen. Während des Brexit-Referendums in Grossbritannien sei zu wenig für die EU geworben worden. Die EU wisse nun, "dass wir auch aufstehen müssen für unser Europa, sonst haben wir es eines Tages nicht mehr", sagte die Kommissionschefin. "Was wir auch gelernt haben, ist der Wert der Einigkeit." Diese habe sich in bisher dreieinhalb Jahren Brexit-Verhandlungen ausgezahlt.

Doch fügte von der Leyen hinzu: "Ich finde ganz wichtig: Europa muss liefern. Das ist eine Aufgabe, die ich mir selber stelle." Dies gelte vor allem für die grossen Fragen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Migration./vsr/DP/he

(AWP)