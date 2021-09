Von der Leyen will Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will ein EU-weites Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit durchsetzen. "Menschenrechte sind nicht käuflich - für kein Geld der Welt", sagte sie am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der EU in Strassburg. Weltweite Geschäfte zu machen sei gut, ebenso wie ein globaler Handel gut und notwendig sei. Aber dies dürfe nicht auf Kosten der Würde und der Freiheit der Menschen geschehen. Heutzutage gebe es etwa 25 Millionen Menschen, die von Zwangsarbeit bedroht oder dazu verdammt seien./mjm/DP/jha