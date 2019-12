Von der Leyen zu Trumps Zolldrohungen: Wollen ins Gespräch kommen

Die EU will im Handelsstreit mit den USA zunächst das Gespräch mit der Regierung von Präsident Donald Trump suchen. Die neue Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Mittwoch in Brüssel, sie bevorzuge vor einer Eskalation mit neuen Zöllen zunächst einmal gut vorbereitete Treffen. Es gebe dann hoffentlich auch Überschneidungen bei den Interessen.