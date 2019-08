Vor G7-Gipfel: Iran lehnt Neuverhandlung von Atomabkommen erneut ab

Der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif hat bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Medienberichten einer Neuverhandlung des Atomabkommens eine Absage erteilt. "Wir werden den diplomatischen Kanal mit unseren Vertragspartnern weiterhin offen halten, aber für uns ist das Wiener Atomabkommen nicht neu verhandelbar", sagte Sarif am Freitag in Paris in einem Interview mit iranischen Medienvertretern. Das am Samstag beginnende G7-Gipfeltreffen sei eine Gelegenheit für Frankreich und die anderen Vertragspartner, das Thema - die vertragsgerechte Umsetzung des Atomabkommens - nochmals zu besprechen, sagte Sarif.