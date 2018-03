Vorarlberg fordert von Schweiz nicht belastende Atommüll-Lagerung

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) verlangt von der Schweiz eine "Menschen und Umwelt nicht belastende Endlagerung der Schweizer radioaktiven Abfälle". Das habe er in einem Schreiben an das Bundesamt für Energie in Bern klar gemacht, teilte Wallner am Samstag mit.