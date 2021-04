Experten erwarten, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von null bis 0,25 Prozent gehalten wird. Zudem dürften die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell an ihren Wertpapierkäufen in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar festhalten.

Die Wirtschaft ist zwar dank der ins Rollen gekommenen Impfkampagne, gelockerten Corona-Massnahmen und billionenschwerer Konjunkturhilfen wieder angesprungen. Doch will die Fed vorerst ihren lockeren Kurs fortsetzen, bis sich "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität einstellen. Im Mittel erwartet die Führungsetage der Notenbank, dass der Leitzins bis Ende 2023 konstant bleibt.

Von den Äusserungen Powells nach der Zinssitzung erhoffen sich Investoren Aufschluss über den weiteren Kurs. Beobachter erwarten, dass er die Lage am Arbeitsmarkt nun etwas rosiger beurteilt, nachdem im März 916'000 neue Jobs geschaffen wurden und sich die Wachstumsaussichten zusehends aufhellen. Doch sollte Powell "zu forsch und früher als erwartet" eine weniger expansive Gangart der Geldpolitik ankündigen, könnte an den Börsen Ernüchterung einkehren, meint Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.

(Reuters)