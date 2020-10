Vorschlag bei Tarifgesprächen der öffentlichen Hand in Deutschland

Bei den Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen in Deutschland sind weitere Fortschritte erzielt worden. Inzwischen liegt ein Einigungsvorschlag der Verhandlungsführer auf dem Tisch, wie Sprecher der Tarifparteien in der Nacht zum Sonntag in Potsdam sagten.