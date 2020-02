Vorwurf der Patentverletzung: Huawei reicht Klage gegen Verizon ein

Im Streit um angebliche Patentverletzungen hat der chinesische Telekom-Gigant Huawei Klage gegen den US-Konzern Verizon eingereicht. "Die Produkte und Dienstleistungen von Verizon haben von der patentierten Technologie profitiert, die Huawei in vielen Jahren der Forschung und Entwicklung entwickelt hat", sagte Huaweis Chefjustiziar Song Liuping am Donnerstag laut einer Mitteilung. Der chinesische Konzern fordere daher vor Bezirksgerichten in den Vereinigten Staaten eine Entschädigung für die Verletzung von zwölf Huawei-Patenten.