VW-Chef - Harter Brexit bedroht Bentley

Bentley habe ein grosses Werk in Grossbritannien. Die Produktion kurzfristig in grösserem Massstab zu verlagern, sei nicht möglich. "Die Bedrohung ist dann eher, wenn Bentley grosse Märkte verlieren würde aus der Isolierung heraus. Dann müsste man sich grössere Strukturierungen vorstellen und vielleicht Neuinvestitionen in anderen Ländern planen", ergänzte er dem Sender zufolge.

Bentley machte im vergangenen Jahr operativ 288 Millionen Euro Verlust, was laut VW vor allem am verzögerten Anlauf des neuen Modells Continental GT und Wechselkurseffekten lag. Der Absatz sank um fünf Prozent auf knapp 10'500 Fahrzeuge. Bentley-Chef Adrian Hallmark hatte gegenüber Reuters im Januar erklärt, bei einem harten Brexit werde es womöglich nicht gelingen, in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Auch wegen der grossen Marktanteile der Konzernmarken Volkswagen, Audi und Porsche sei der EU-Austritt Grossbritanniens ein grosses Thema, erklärte Diess gegenüber n-tv weiter. Die Folgen eines harten Brexit würde zudem die gesamte Wirtschaft spüren, weil Grossbritannien einer wichtiger Handelspartner, vor allem im Automobilbereich sei.

jb/

(AWP)