Waadt wirft der Post Diskriminierung der Romands vor

Ihrer Wut machten die Regierungsrätin und der Regierungsrat am Donnerstag in einem Brief an die Post Luft. Sie weisen auf mehrere Punkte hin, welche kleine und mittlere Unternehmen benachteiligen würden.

Da sei zum einen einmal die Sprache, denn die Offerten müssten auf deutsch verfasst sein. So werde jedes Unternehmen, das nicht des Deutschen mächtig sei, ausgeschlossen, sagte Goritte der Agentur Keystone-SDA am Samstag und bestätigte einen Artikel der Zeitung "24 Heures". Ein solches Vorgehen widerspreche dem politischen Willen der Nation.

Das zweite Problem sei die Grösse des Marktes, denn es gehe nicht nur um einige Büros sondern um alle Postlokalitäten landesweit. Das könnten nur einige grosse Unternehmen stemmen, die noch dazu in der Deutschschweiz angesiedelt seien. Sie frage sich, wieso sich die Post für dieses Vorgehen entschieden habe. Es hätte die Alternative gegeben, die Gebiete regional aufzuteilen.

(AWP)