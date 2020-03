Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) will kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in dem von der Coronavirus-Krise betroffenen Kanton helfen. Die Kreditrückzahlungen Waadtländer KMU werden vom 31. März bis 30. Juni ausgesetzt, wie es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Pressemitteilung heisst.