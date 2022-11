Die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz teilte am Samstag mit, dass sie sich auf ihr Amt als Gesundheitsdirektorin konzentrieren wolle. Sie fühle sich geehrt, als mögliche Kandidatin für die Nachfolge von Sommaruga in Betracht gezogen worden zu sein, so die 40-Jährige. Aber nach einiger Bedenkzeit habe sie sich gegen eine Kandidatur entschieden.