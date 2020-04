Währungshüter ruft US-Grossbanken zu Kapitalerhöhungen auf

Dies schrieb der Chef des Fed-Bezirks von Minneapolis, Neel Kashkari, in einem am Donnerstag veröffentlichten Gastbeitrag in der "Financial Times". "Diese Summe heute von Privatinvestoren einzusammeln, als starke vorbeugende Massnahme, würde sicherstellen, dass grosse Banken die Wirtschaft in einer weiten Bandbreite von Virus-Szenarien unterstützen können."

Aus Sicht von Kashkari sollten die heimischen Grossbanken zudem aktuell keine Dividenden ausschütten. Anders als die europäischen Rivalen, die auf Druck der Aufseher ihre Dividenden ausgesetzt haben, haben die US-Institute bislang nur ihre Aktienrückkäufe gestoppt. Goldman Sachs kündigte jedoch bereits an, dass die Ausschüttungen im Zuge der Corona-Krise sinken könnten.

Dem Sender CBS hatte der Notenbanker am Sonntag gesagt, die Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Corona-Krise werde wahrscheinlich ein "langer, harter Weg" sein. Er rechne mit einem 18-monatigen Zeitraum, in dem die Infektionsraten wellenförmig schwankten. US-Präsident Donald Trump will an diesem Donnerstag seinen Fahrplan zur Wiedereröffnung der Wirtschaft vorstellen.

(AWP)