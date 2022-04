Seit Emmanuel Macron vor fünf Jahren französischer Staatschef wurde, haben die Aktien des Landes einen Aufschwung erlebt. Doch da die Anleger wegen der weniger wirtschaftsfreundlichen Politik seiner Gegnerin bei den Präsidentschaftswahlen nervös sind, hängt die Zukunft des Marktes vom Wahl-Ergebnis ab.

Zumindest den Umfragen zufolge liegt Macron weiterhin vor Marine Le Pen, ein Ergebnis, das die meisten Strategen und Analysten bevorzugen würden. Dennoch ist die Wahl knapp, und nur wenige sind bereit, eine Überraschung auszuschliessen.

"Die Welt hat auch ohne eine Präsidentschaft von Le Pen in Frankreich genug Probleme", sagt Matteo Brancolini, Fondsmanager bei BPER Banca in Mailand gegenüber Bloomberg. "Ihr Sieg würde die einheitliche Reaktion der EU zerstören, die auf den Schock der russischen Invasion in der Ukraine folgte. Ein Zusammenbruch dieser Einigkeit wäre ein grosser Schock für die Märkte."

Wichtigster Börsenindex Frankreichs 2022 im Minus

Der CAC 40 Index hat sich seit der Wahl Macrons im Jahr 2017 deutlich besser entwickelt als die meisten europäischen Konkurrenten, aber dieses Jahr hat nicht gut begonnen. Der Index liegt rund 6 Prozent im Minus, weit hinter den Gewinnen von 1 Prozent für den spanischen IBEX und 3 Prozent für den britischen FTSE 100.

Während die Wahlen ein Faktor für die schwache Performance sein könnten, ist die hohe Abhängigkeit des Index von Luxusaktien ein grösserer Faktor. Nachdem sie in den Macron-Jahren für einen Grossteil der Outperformance des CAC verantwortlich waren, hatten Unternehmen wie LVMH, Kering und Hermes International einen schwierigen Start ins Jahr 2022, der durch steigende Zinssätze, ein Wiederaufleben von Covid-19 in China und den Krieg in der Ukraine belastet wurde. Sollte Le Pen an die Macht kommen, könnte die mögliche Einführung einer neuen Steuerpolitik und von Zöllen den Sektor weiter belasten.

«Ein Sieg von Marine Le Pen stellt ein Risiko dar»

Laut den Bloomberg-Intelligence-Strategen Laurent Douillet und Tim Craighead könnten höhere Rohstoffpreise und widerstandsfähige Luxusgüter- und Industrieunternehmen es dem CAC ermöglichen, den Gewinnkonsens des Marktes zu übertreffen und die Wachstumserwartungen des Stoxx 600 zu übertreffen.

"Ein Sieg von Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen stellt ein Risiko dar, da ihre Anti-EU-Haltung und das mögliche Fehlen einer parlamentarischen Mehrheit zu einem Stillstand führen und die Indexbewertung hart treffen würde", so die Experten.

Im Jahr 2017 erzielten Banken, Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Einzelhandel, Telekommunikation und Versorger nach Macrons Wahlsieg die grösste Outperformance. Sollte sich der Präsident auch dieses Mal durchsetzen, würden laut den Strategen der Citigroup, die Kreditgeber davon profitieren.

Versorger und Telekom-Firmen wohl unter Druck

Im Falle eines Wahlsiegs von Le Pen sehen die Strategen von Barclays unter der Leitung von Emmanuel Cau die grössten Abwärtsrisiken für inländische Werte wie Versorger, Telekommunikationsunternehmen, Immobilienwerte, Finanzwerte und Aktien der Peripherie. Ein Korb französischer Aktien, darunter Aeroports de Paris, Gecina, EDF und die Bauwerte Eiffage, Bouygues und Vinci, könnten anfällig sein, nachdem sie sich nach dem ersten Wahlgang vor etwa zwei Wochen erholt hatten, so Cau.

Unabhängig davon könnte sich eine Änderung der Politik auf Unternehmen auswirken, an denen der französische Staat beteiligt ist. Und auch die Unternehmen, an denen die staatliche Investmentgesellschaft BPI France beteiligt ist.

Während die Strategen von Amundi warnen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Le Pen "nicht vernachlässigbar" sei und dass "Absicherungen in Betracht gezogen werden sollten", deuten die von Bloomberg zusammengestellten Daten über das offene Interesse an CAC 40-Futures und Put-Optionen darauf hin, dass die Anleger derzeit nicht besonders negativ eingestellt sind.

Nach der Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten am Mittwoch "scheinen sich die Händler von Optionen auf den Euro-Stoxx 50 Index einig zu sein, dass ein Sieg Macrons wahrscheinlicher geworden ist", so Jaap de Vries, Händler bei Optiver in Amsterdam. "Da der Markt die Möglichkeit eines Umsturzes durch Le Pen bereits eingepreist zu haben scheint, könnte es in diesem Fall zu einer aggressiven Umkehrung der heutigen Rallye kommen."

Sieg Le Pens würde Franken stärken

Eine Wahlüberraschung würde zu einer "brutalen Neuanpassung des Risikos" führen, so Sylvain Goyon, Stratege bei Oddo BHF, was sich höchstwahrscheinlich in einer Ausweitung des OAT-Bund-Spreads für französische Staatsanleihen und der verschiedenen Bund-Paare der Peripherie, wie italienische BTP oder spanische Bonos, niederschlagen würde. Die französischen 5-Jahres-Credit-Default-Swaps, die eine Versicherung gegen das Ausfallrisiko darstellen, sind in diesem Jahr leicht gestiegen, liegen aber weiterhin auf dem Niveau des 6-Jahres-Durchschnitts.

Goyon zufolge wäre eine weitere Folge eines Sieges von Le Pen ein starker Druck auf den Euro gegenüber dem Dollar, der sowohl aus der Risikoaversion als auch aus der Erwartung einer dauerhaften Entkopplung der Geldpolitik resultieren würde. Safe-Haven-Währungen wie der Schweizer Franken würden sich besser entwickeln.

Im Gegensatz dazu hätte ein Sieg Macrons nur geringe Auswirkungen auf die Märkte, so Dean Turner, Ökonom bei der UBS. "Er gilt als Kandidat der Kontinuität und es wird seit einiger Zeit erwartet, dass er gewinnt."

(tim/Bloomberg)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Handelszeitung unter dem Titel "Und wenn Le Pen doch gewinnt? Es wäre ein Schock für die Börse"