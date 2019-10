Wahlen 2019: Grüne Welle erfasst auch den Ständerat

Für eine erste Sensation sorgte in Glarus der 35-jährige Anwalt Mathias Zopfi, der den bisherigen Werner Hösli (SVP) verdrängte. Damit verlor die SVP in einem traditionell bürgerlich wählenden Kanton einen ihrer derzeit fünf Sitze in der kleinen Kammer. Der Freisinnige Thomas Hefti schaffte in Glarus die Wiederwahl.

Auf Siegeskurs

Überraschend kamen die Grünen danach auch in Neuenburg zu einem Ständeratssitz. Céline Vara, Vizepräsidentin der Grünen Schweiz, schnappte der SP den Sitz des zurückgetretenen Didier Berberat weg. Ebenfalls in die kleine Kammer gewählt wurde wie erwartet FDP-Nationalrat Philippe Bauer.

Aber auch in Genf und der Waadt sind die Grünen auf Siegeskurs. In Genf liegt das grüne-rote Kandidatenduo mit der 30-jährigen Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP) vorn. Bleibt es dabei, könnten die Genfer Grünen in einem möglichen zweiten Wahlgang den Sitz des zurückgetretenen Robert Cramer halten.

Links-Grün liegt vor dem möglichen zweiten Wahlgang auch in der Waadt vorne. Die Grüne Adèle Thorens Goumaz führt vor Ada Marra (SP). Wenig dahinter folgt der Bisherige Olivier Français (FDP).

Überraschung im Tessin

In Bern bleiben die Wahlchancen von Grünen-Präsidentin Regula Rytz intakt, es kommt allerdings auch hier zum zweiten Wahlgang. Rytz landete im tiefbürgerlichen Kanton Bern hinter SP-Kandidat Hans Stöckli und knapp vor SVP-Mann Werner Salzmann auf dem zweiten Platz. Überraschend schlecht schnitt BDP-Kandidatin Beatrice Simon ab.

Das Nachsehen haben die Grünen vorerst in Basel-Landschaft. FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger lag im ersten Wahlgang klar in Führung vor Nationalrätin Maya Graf (Grüne). Die Kandidaten von SP und EVP zogen sich zurück, sicherten dabei aber Graf ihre Unterstützung zu.

Überraschung auch im Tessin: Kein Kandidat schaffte es im ersten Anlauf in den Ständerat. Der bisherige Ständerat Filippo Lombardi von der CVP erreichte zwar am meisten Stimmen. Der zweitplatzierte SVP-Kandidat und Nationalrat Marco Chiesa ist ihm aber dicht auf den Fersen.

Mehr Frauen im Ständerat

Der Frauenanteil im Ständerat dürfte sich leicht erhöhen. Bisher gewählt sind zwar erst fünf Frauen. Es sind Céline Vara (Grüne/NE), die Urnerin Heidi Z'graggen (CVP), Eva Herzog (SP/BS), Elisabeth Baume-Schneider (CVP/JU) und Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG), die als einzige der sechs Ständerätinnen zur Wiederwahl angetreten war.

Wie viel weitere Ständerätinnen dazukommen, steht erst nach den zweiten Wahlgängen im November fest. Im Rennen sind etwa in Bern Regula Rytz (Grüne) und auch eine Wahl von Beatrice Simon (BDP) scheint nicht völlig ausgeschlossen.

In der Waadt schnitten im ersten Wahlgang die Grüne Adèle Thorens und Ada Marra (SP) am besten ab. In Genf liegt nach bisherigem Stand der Auszählung die Grüne Lisa Mazzone gut im Rennen.

Im Wallis könnte Marianne Maret (CVP) erste Ständerätin werden, und in Luzern könnte CVP-Nationalrätin Andrea Gmür den zurückgetretenen Konrad Graber beerben.

Bisher sind 24 der 46 Sitze im Ständerat vergeben. Der Ausgang der Ständeratswahl in Genf war noch offen. 20 Sitze der kleinen Kammer müssen in zweiten Wahlgängen besetzt werden.

(AWP)