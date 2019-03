Umfragen zufolge dürfte seine islamisch-konservative AKP in der Hauptstadt Ankara erstmals seit fast zwei Jahrzehnten vom Wähler abgestraft werden. Und in der Metropole Istanbul muss sie um die Mehrheit bangen.

Die AKK lenkt die politischen Geschicke der Türkei seit 2002. Erdogan steht unter Druck, den Nimbus des Gewinners zu bewahren. Sein politischer Stern ging einst als Bürgermeister von Istanbul auf. Er absolvierte einen wahren Wahlkampfmarathon von bis zu fünf Auftritten pro Tag. Der Staatschef, der 2016 einen Putschversuch abwehrte, hat den Urnengang zur "Frage des Überlebens" stilisiert.

Zugleich griff er den Westen scharf an, den er für die jüngsten Währungsturbulenzen in dem in eine Rezession gerutschten Land verantwortlich macht. Die USA und andere Staaten versuchten, die Türkei durch Angriffe auf den Wechselkurs in eine Falle zu locken, sagte er vor Jungwählern in Ankara.

Nach den Währungsturbulenzen des vergangenen Jahres war die Lira zuletzt erneut unter die Räder gekommen. Börsianern zufolge hatten türkische Banken ausländischen Investoren keine Lira mehr geliehen, um weitere Wetten auf einen Verfall der Währung zu erschweren. Der Chef des Bankenverbandes wies dies zurück.

«Bewegung im politischen Gefüge»

Manche Experten sehen in der Entwicklung ein mögliches Vorspiel für die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen. Vor diesem Hintergrund kommt der Kommunalwahl aus Sicht von Marktexperte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets weit mehr als regionale Bedeutung zu: "Es dürfte je nach Ausgang erneut Bewegung in das politische Gefüge eines Landes kommen, das nach dem Absturz seiner Währung Probleme hat, das Vertrauen der internationalen Investoren zurückzugewinnen." Sollte die AKP schlecht abschneiden, müsse mit weiteren Lira-Verlusten gerechnet werden, sagte Commerzbank-Analyst Tatha Ghose.

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren die Lira am Markt gestützt, wodurch die Fremdwährungsreserven der Notenbank arg strapaziert wurden. Zugleich grassiert die Inflation, die voriges Jahr auf fast 25 Prozent stieg - zuletzt waren es noch 20 Prozent. Viele Türken versuchen daher, ihre Lira-Bestände in Dollar zu tauschen, um sich vor dem Währungsverfall zu schützen. Und Firmen geraten in Schwierigkeiten, ihre Dollar-Kredite zu bedienen.

Erdogan lastet die Misere westlichen Banken und Spekulanten an. Die Finanzaufsicht hat Ermittlungen gegen die US-Grossbank JP Morgan und andere Geldhäuser eingeleitet, denen sie die Verbreitung von Fehlinformationen vorwirft, die zum Anheizen der Währungsturbulenzen geführt hätten. Erdogan reitet als erklärter Gegner von Zinsen zugleich Attacken gegen die heimische Notenbank, von der er eine lockerere Geldpolitik einfordert. Vor Anhängern betonte er im Wahlkampf seinen Anspruch, auch in ökonomischen Fragen das Sagen zu haben: "Ich bin für die türkische Wirtschaft zuständig."

(Reuters)