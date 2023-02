(neu: mehr Details und Hintergrund) - Protest statt Check-In: Die meisten grossen Flughäfen in Deutschland sind seit Freitagmorgen durch einen Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt demonstrierten Beschäftigte im Terminal 1. Nur ganz vereinzelt waren dort Passagiere aufgetaucht, die zu spät von dem Warnstreik erfahren hatten. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Betroffen sind auch München, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund. Verdi drohte im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes auch mit Warnstreiks bei der Müllabfuhr, in Krankenhäusern oder Ordnungsämtern.

17.02.2023 13:12