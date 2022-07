Was wäre, wenn? Die Szenarien der Banken für einen sofortigen Gasstopp aus Russland

Nord Stream 1 ist für eine 10-tägige Wartung ausser Betrieb, Gaslieferungen nach Europa sind derzeit reduziert. Die Sorge steht im Raum, dass Moskau den Hahn nicht wieder aufdreht. Viele Anleger fragen sich: Wie schlimm könnte es noch werden?

Auf diese Frage hin haben Strategen an der Wall Street versucht, ein Szenario zu quantifizieren, das in normalen Zeiten undenkbar wäre. Es gibt so viele Variablen: die Dauer eines eventuellen Stromausfalls, das Ausmaß der Lieferkürzungen und die Frage, wie weit die Länder gehen würden, um Energie zu rationieren. Das macht jede Vorhersage zu einem Ratespiel.

"Die grosse Unbekannte ist, wie der Schock, der in Deutschland, Polen und anderen mitteleuropäischen Ländern beginnt, auf den Rest Europas und die Welt ausstrahlen wird", sagte Joachim Klement, Leiter der Abteilung Strategie, Rechnungslegung und Nachhaltigkeit bei Liberum Capital. "Es gibt einfach keinen Ersatz für russisches Gas."

Ökonomen der UBS haben diese Woche in einer Analyse detailliert dargelegt, was ihrer Meinung nach passieren wird, wenn Russland seine Gaslieferungen nach Europa einstellt. Es würde die Unternehm mehr als 15 Prozent ihrer Gewinne kosten. Der Stoxx 600 würde um mehr als 20 Prozent einbrechen und der Euro würde auf 90 Cent fallen. Der Ansturm auf sichere Anlagen würde die Renditen von Benchmark-Bundesanleihen auf 0 Prozent drücken, schreiben sie.

"Wir betonen, dass diese Projektionen als grobe Annäherungen und keineswegs als Worst-Case-Szenario zu betrachten sind", schrieb Arend Kapteyn, Chefökonom bei UBS. "Wir können uns leicht wirtschaftliche Störungen vorstellen, die zu einem negativeren Wachstumsergebnis führen."

Europa iin einem Teufelskreis gefangen

Einen Teil des drohenden Schadens haben die Märkte bereits eingepreist. Der Euro ist so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr und an der Schwelle zur Parität zum Dollar. Deutsche Aktien haben seit Juni 11 Prozent verloren. Der deutsche Gasriese Uniper ist das grösste Opfer unter den Unternehmen. Die Aktien des Versorgers, der staatliche Hilfen braucht, sind in diesem Jahr um 80 Prozent eingebrochen.

Viele Anleger sind zwar der Meinung, dass Russland die Gaslieferungen wieder aufnehmen wird, wenn die Wartungsarbeiten an der Pipeline am 21. Juli enden. Doch wenn die europäischen Länder freiwillig Gas rationieren, um ihre Speicher aufzufüllen, wird dies das Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigen, so die UBS.

"Europa ist derzeit in einem Teufelskreis gefangen", so Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer bei der Banque Syz. Höhere Energiepreise schadeten der Wirtschaft und trieben den Euro nach unten. Der schwächere Euro wiederum mache Energieimporte noch teurer, sagte er.

Die andere Sorge ist, dass die Zentralbanken nicht viel tun können, um der Wirtschaft zu helfen, da die Inflation bereits ein Rekordhoch erreicht hat, so Prashant Agarwal, Portfoliomanager bei Pictet Asset Management. "Ich bin mir nicht sicher, ob die Instrumente der Zentralbanken in diesem Szenario funktionieren", sagte er. "In der Vergangenheit hatten sie Spielraum, um die Situation anzugehen, weil die Inflation niedrig war."

Hier ist eine Zusammenfassung anderer Ansichten von Strategen:

BNP Paribas

Eine vollständige Unterbrechung der Gasversorgung würde den Euro Stoxx 50 auf 2800 Punkte treiben, was einem Einbruch von etwa 20 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand entspräche, schreiben Strategen um Sam Lynton-Brown und Camille de Courcel. Auto-, Industrie- und Chemieunternehmen würden unter Druck geraten, schreiben sie und empfehlen Absicherungen.

Nomura International

Währungsstratege Jordan Rochester rät seinen Kunden seit April zu Leerverkäufen der Gemeinschaftswährung. Wenn Nord Stream 1 den Betrieb nicht wieder aufnimmt, könnte der Euro über den Winter auf 90 Cent fallen, schrieb er. "Wir glauben, dass es Europa nicht gelingen wird, genügend Gasvorräte für den Winter anzulegen, was zu einer Rationierung führen könnte", sagte er. "Wenn das keine Wirtschaftskrise ist, was dann?"

JPMorgan Chase

Nach Ansicht der Strategen um Matthew Bailey würden die Spreads europäischer Unternehmensanleihen stärker ansteigen als während der ersten Welle der Covid-Pandemie im Jahr 2020, wenn Russland die Gaslieferungen einstellt. Die Renditenaufschläge auf erstklassige Anleihen könnten auf 325 Basispunkte steigen, schreiben sie. Bei Ramschanleihen könnte sich der Spread auf bis zu 1000 Basispunkte ausweiten.

Goldman Sachs

Der Euro spiegelt bereits einen Grossteil der Negativität wider, aber die Währung könnte um weitere 5 Prozent fallen, wenn die Märkte eine vollständige Abschaltung von Nord Stream 1 einpreisen, so die Strategen, darunter Christian Müller-Glissmann. Sie empfehlen eine defensive Allokation mit einer Übergewichtung von Barbeständen und Rohstoffen.

Bank of America

Der frühere Kupferbulle Bank of America senkte in der vergangenen Woche ebenfalls seine Prognosen und warnte, dass die Preise im schlimmsten Fall, wenn es in Europa zu einer umfassenden Gasknappheit kommt, auf bis zu 4500 Dollar pro Tonne fallen könnten.

(Bloomberg)