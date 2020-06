Wdh: 33 neue Coronavirus-Infizierte innert 24 Stunden

(Fehlende Zahl im Lead ergänzt) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 33 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'044 laborbestätigte Ansteckungsfälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstagmittag mitteilte.