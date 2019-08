Wdh Bundesamt: Neue Berechnungsmethoden mindern Bruttoinlandsprodukt

(Im 2. Absatz wurde das Wort "rechnerisch" ergänzt und der Nachname korrigiert) - Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist nach einer Neuberechnung des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren niedriger ausgefallen. Vor allem eine geänderte Erfassung des privaten Konsums verringert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis ins Jahr 1991 zurück, teilte die Behörde am Dienstag bei der Vorstellung der Generalrevision in Frankfurt mit. Im gesamten Revisionszeitraum habe das nominale BIP durchschnittlich 0,4 Prozent niedriger gelegen als nach der bisherigen Berechnung.