(Es muss Freitag rpt Freitag heissen.) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird nach dem Gipfel der Gruppe der grossen Wirtschaftsnationen (G20) auf der indonesischen Insel Bali auch am Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in Bangkok teilnehmen. Wie das Aussenministerium am Freitag in Peking ferner berichtete, wird Xi Jinping neben US-Präsident Joe Biden auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Argentiniens Präsident Alberto Ángel Fernández und andere Spitzenpolitiker treffen./lw/DP/mis

11.11.2022 09:40