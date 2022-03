(Russland im 1. Satz des 2. Absatzes) - Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmassnahmen gegen Russland angekündigt. "Über die drei scharfen Sanktionspakete hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Massnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen", sagte sie am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Aussenminister der Nato-Staaten in Brüssel. Details nannte die Grünen-Politikerin zunächst nicht.