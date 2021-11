Wdh: Deutschland tritt Erklärung zum Ende von Öl-und Gasfinanzierung bei

Die Allianz, der am vergangenen Donnerstag 28 Staaten beigetreten waren, sieht vor, dass die Unterzeichnerstaaten bis Ende 2022 keine staatlichen Mittel mehr in fossile Projekte in anderen Ländern investieren. Ausnahmen gebe es unter "klar definierten Umständen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel und dem Pariser Abkommen vereinbar" seien, heisst es in der Erklärung.

Staatssekretär Flasbarth, der die deutsche Verhandlungsdelegation mit anführt, sagte, dass diese Ausnahmen beispielsweise für Gasanlagen gelten würden, die künftig mit grünem Wasserstoff betrieben würden. "Diese Ausnahmen sind wichtig für Deutschland", erklärte Flasbarth. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb man zunächst mit dem Beitritt gezögert habe.

Deutschland sei schon länger aus der Finanzierung von Kohleprojekten im Ausland ausgestiegen. Das mache es leichter, das in der Erklärung festgehaltene Ziel zu erfüllen, sagte Flasbarth.

In einem gewissen Umfang sei die Unterstützung von Gasprojekten weiterhin nötig - gerade für jene Länder, die den Wandel von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien schaffen wollten, sagte Flasbarth. In Deutschland hat vor allem die deutsche Förderbank KfW Gas-Förderprojekte in der Pipeline.

In welchem Umfang Deutschland bislang fossile Projekte im Ausland jährlich fördert, blieb zunächst unklar.

