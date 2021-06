Wdh: Deutschland weiter Spitzenreiter bei Strompreisen

(Im dritten Absatz wurde der Name von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ergänzt. Ausserdem wurde die Schreibweise des Namens Peter Altmaier berichtigt.) - Haushaltsstrom ist nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland. Nach Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat musste ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowattstunden im zweiten Halbjahr 2020 für eine Kilowattstunde 30,06 Cent bezahlen. Deutschland war damit weiter Spitzenreiter bei den Stromkosten.