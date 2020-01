Wdh: EU-Behörde sieht moderates Risiko für neue Lungenkrankheit in Europa

(Am Ende des 1. Absatzes wurde deutlich gemacht, dass die Risikostufe von "niedrig" auf "moderat" erhöht wurde.) - Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China sieht die EU-Präventionsbehörde ECDC vorerst ein moderates Risiko, dass der Erreger in die Europäische Union eingeschleppt wird. Dies teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten am Mittwoch im schwedischen Solna mit. Mit dem erhöhten Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr Ende des Monats wachse die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle in der EU auftauchen. Bislang hatte das ECDC das Übertragungsrisiko in Europa als "niedrig" eingestuft.