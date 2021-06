Wdh: EU-Kommission nennt fünf vielversprechende Corona-Medikamente

(Im vorletzten Satz wurde zweimal das englische "and" durch "und" ersetzt) - Die EU-Kommission hat fünf Medikamente vorgestellt, mit denen bald Covid-19-Erkrankungen behandelt werden könnten. Die Kandidaten seien bereits weit in der Entwicklung und könnten schon im Oktober zugelassen werden, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA laufen derzeit enstprechende Verfahren für die Medikamente.