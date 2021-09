Wdh EuGH-Gutachten: Thermofenster bei VW-Autos womöglich rechtswidrig

(In der Überschrift wurde präzisiert, dass das EuGH-Gutachten nahelegt, dass die Thermofenster illegale Abschalteinrichtungen darstellen können. In dem Fall, dass das Thermofenster aprubten Schaden vom Motor abwendet, könnten sie legal sein, wobei der Gutachter darauf verweist, dass ein vorlegendes Gericht aus Österreich bemerkt, dass sich nicht feststellen lasse, ob die Abschalteinrichtung erforderlich sei.) - Volkswagen droht im Rechtsstreit um mutmasslich vertragswidrige Abschalteinrichtungen eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). In einem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten des obersten europäischen Gerichts vertritt Generalanwalt Athanasios Rantos die Ansicht, dass sogenannte Thermofenster eine rechts- und somit vertragswidrige Abschalteinrichtung darstellen können. Nach Angaben des EuGH liess die Software höhere Stickoxid-Emissionen zu, wenn es kälter als 15 beziehungsweise wärmer als 33 Grad Celsius war oder das Auto in mehr als 1000 Höhenmetern gefahren wurde.