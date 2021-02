Wdh: Grossbritannien fordert verlängerte Übergangsregeln für Nordirland

(Wochentag im zweiten Satz korrigiert) - Die britische Regierung fordert angesichts der angespannten Situation in Nordirland verlängerte Übergangsregeln für den Handel zwischen dem Landesteil und dem Rest des Vereinigten Königreichs. "Uns ist beiden sehr bewusst, dass es eine Reihe von drängenden Problemen beim Nordirland-Protokoll gibt, die adressiert werden müssen und das müssen wir in dieser Woche tun", schrieb der britische Staatsminister Michael Gove am Mittwoch in einem offenen Brief an EU-Vizepräsident Maros Sefcovic, mit dem er sich zusammen mit der nordirischen Regierung am selben Tag noch austauschen wollte.