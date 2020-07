Wdh: Grossbritannien schliesst Huawei vom Ausbau seines 5G-Netzes aus

(Im ersten Absatz wird der Tag berichtigt: Dienstag statt Mittwoch) - Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Grossbritannien beteiligt werden. Das teilte der zuständige britische Minister Oliver Dowden am Dienstag im Parlament in London mit.