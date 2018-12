Wdh: Merkel nach May-Treffen: Keine weitere Öffnung des Brexit-Abkommens

(Fehlender Buchstabe in der Überschrift ergänzt: Brexit statt Bexit.) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag zwischen der EU und Grossbritannien eine Absage erteilt. "Wir haben gesagt, dass es keine weitere Öffnung des Austrittsabkommens gibt", sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Sitzungsteilnehmern in der Unionsfraktion nach ihrem Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May in Berlin.