Wdh Merkel zum EU-Gipfel: Haben uns zum Schluss zusammengerauft

(In der Überschrift und im 1. Absatz, 4. Satz muss es "zum Schluss" rpt. "zum Schluss" heissen.) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über die Einigung beim Corona-Krisengipfel der EU gezeigt. Es sei darum gegangen, Entschlossenheit zu zeigen. "Das war nicht einfach", sagte die CDU-Politikerin am Dienstagmorgen zum Abschluss des am Freitag begonnenen Gipfels in Brüssel. Für sie zähle aber, "dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben".