Wdh Nach Angriff in Saudi-Arabien: Vereinte Nationen schicken Experten

(Wiederholung: Tippfehler: Generalsekretär) - Nach den Angriffen auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien haben die Vereinten Nationen ein Expertenteam zur Untersuchung in das Königreich geschickt. Die UN-Fachleute hätten ihre Reise bereits angetreten, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch in New York.