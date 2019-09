Wdh: US-Banken vergrössern Abstand zur Konkurrenz in Europa

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes muss es richtig heissen: "in den ersten sechs Monaten 2019" (statt 2018).) - Europas führende Banken fallen im Wettlauf mit der US-Konkurrenz immer weiter zurück. Die zehn grössten Institute in den Vereinigten Staaten verdienten im ersten Halbjahr 2019 zusammen mehr als zweieinhalb mal so viel wie ihre Wettbewerber diesseits des Atlantiks. Der Abstand vergrösserte sich sogar noch weiter, wie aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens EY hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurde.