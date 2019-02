Wdh: US-Finanzminister Mnuchin reist am 14. Februar nach China

(Im ersten Absatz wurde präzisiert, dass es zwar das Ziel der Gespräche ist, den Konflikt beizulegen, aber nicht sicher ist, dass es tatsächlich gelingt.) - Eine US-Delegation mit dem Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an der Spitze wird am 14. Februar zu zweitägigen Gesprächen nach Peking reisen. Das kündigte das Weisse Haus am Freitag an. Ziel ist es, den Handelskonflikt mit China beizulegen. Bereits am 11. Februar soll es Gespräche auf Arbeitsebene geben.