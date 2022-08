Wdh 'Warnung' an USA: China setzt Manöver um Taiwan überraschend fort

(Wiederholung - im fünften Absatz, letzter Satz, wurde berichtigt: Taiwans (nicht: Chinas) Streitkräfte hätten die Bewegungen eng verfolgt und über Funk auch Warnungen ausgesprochen.) - Überraschend hat China seine Manöver um Taiwan am Montag fortgesetzt. Ungeachtet seiner anfänglichen Ankündigung, dass die Militärübungen nur bis Sonntag laufen sollten, dauerten die "Kampfübungen" in der Luft und See der Meerenge der Taiwanstrasse an, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Volksbefreiungsarmee habe sich dabei auf "gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert".