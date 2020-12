Wdh: Zwei Fälle von mutiertem Coronavirus aus Südafrika in Schweiz aufgetaucht

Eine der beiden positiv getesteten Personen hält sich im Kanton Schwyz auf, die zweite Person befindet sich in Frankreich, so das BAG weiter. Man sei deswegen in Kontakt mit den Schwyzer und den französischen Behörden.

Das BAG erinnert zudem daran, dass sich alle Personen, die seit dem 14. Dezember 2020 aus Grossbritannien oder Südafrika auf dem Luft- oder Landweg in die Schweiz einreisen, für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Die Regel gilt auch für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die nach den Weihnachtstagen aus den beiden Ländern in die Schweiz zurückreisen.

jl

(AWP)