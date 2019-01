WEF 2019: Geopolitische Risiken halten laut UBS 2019 an

UBS-Investmentchef Mark Haefele sprach am Montag zum einen US-Präsident Donald Trump an, der sich mit Chinas Präsident Xi Jinping einen Handelsstreit liefert. Der zweite mächtige Mann sei US-Notenbank-Chef Jerome Powell im Zuge der Erhöhung der Leitzinsen, sagte er an einem Mediengespräch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Im vergangenen Jahr hätten die geopolitischen Risiken zugenommen. Das werde sich 2019 fortsetzen. In diesem Klima höherer Volatilität, rechne die UBS weiterhin mit Wachstum, aber mit geringerem.

Den Kunden rate die Bank, sich bei Investments stärker regional zu diversifizieren. Denn wolle man darauf wetten, dass entweder die USA oder China den Handelsstreit gewännen, stellte Haefele die rhetorische Frage.

No-Deal-Brexit eher unwahrscheinlich

Die Aussagen stehen auch im Einklang mit der Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF), der am Montag die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft gesenkt hat.

Eine Rezession erwarte die UBS jedoch nicht, lediglich eine Abschwächung, sagte zudem UBS-Präsident Axel Weber. Das neue Jahr berge einige Herausforderungen, man sollte aber nicht zu pessimistisch sein. Er selbst blicke auf das Jahr mittlerweile weniger negativ als noch Ende des vergangenen Jahres.

So habe sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder etwas entspannt, und ein unkontrollierter Austritt Grossbritanniens aus der EU sei auch eher unwahrscheinlich.

(AWP)