WEF 2019: Trump sagt wegen Haushaltsblockade Teilnahme ab

(Meldung aktualisiert mit Absage von Donald Trump) - US-Präsident Donald Trump hat wegen der Haushaltssperre seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) Ende Januar in Davos definitiv abgesagt. Er gab dafür den Demokraten die Schuld. Wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten beim Thema Grenzsicherheit und der grossen Bedeutung von Sicherheit für das Land sage er die Reise ab, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.