WEF 2020: USA und Grossbritannien wollen Handelsvertrag 2020 abschliessen

Nach dem Brexit in der kommenden Woche wollen die USA und Grossbritannien das von ihnen angestrebte Handelsabkommen nach den Worten von US-Finanzminister Steven Mnuchin noch bis zum Jahresende schliessen. Der Handelsvertrag mit London habe für US-Präsident Donald Trump "absolute Priorität", sagte Mnuchin am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.