WEF: Deutschland bei Zukunftsfähigkeit kaum mehr als Mittelmass

Nicht sehr glanzvoll schlägt sich Deutschland in einer Analyse des Weltwirtschaftsforums (WEF) zur Zukunftsfähigkeit von rund drei Dutzend Ländern. Einzig in der Kategorie "Arbeitsrecht und sozialer Schutz für neue Bedürfnisse der Arbeitskräfte" ist Deutschland unter den Besten, in diesem Fall hinter Dänemark auf Platz 2, wie aus dem neuen WEF-Wettbewerbsbericht hervorgeht.