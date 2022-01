WEF findet 2022 vom 22. bis 26. Mai in Davos statt

Das Treffen werde die erste globale Veranstaltung sein seit Ausbruch der Pandemie, teilte das WEF am Freitag mit. Nach all den virtuellen Treffen in den letzten zwei Jahren sollten Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft endlich wieder persönlich zusammenkommen, liess sich WEF-Gründer Klaus Schwab zitieren. Es müsse eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen werden können, um die vielfältigen Herausforderungen in der Welt anzugehen.

Auf der Tagesordnung sollen Themen stehen wie die Erholung von der Pandemie, die Bewältigung des Klimawandels, die Gestaltung einer besseren Zukunft für die Arbeit, die Beschleunigung des Stakeholder-Kapitalismus und die Nutzung der Technologien der vierten industriellen Revolution.

Stattfinden wird das WEF, solange es die pandemiebedingte Situation in der Schweiz erlaubt. Man sei deswegen in engem Kontakt mit der Schweizer Regierung, so das WEF.

Auch die Armee ist bereits aufgeboten. Ein Einsatz der Armee im selben Umfang wie im Januar sei möglich, sagte Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Kanton Graubünden und die Armee seien dafür in engem Kontakt. Neu beurteilt werden müsse jedoch die zeitliche Luftraumeinschränkung. Der Bundesrat werde dazu zeitnah Stellung nehmen, so Hofer.

