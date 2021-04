WEF soll 2022 wieder in Davos stattfinden

"Wir wollen der Tradition und Davos treu bleiben", sagte WEF-Sprecher Yann Zopf am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das WEF sei zurzeit im Gespräch mit der Hotellerie und der Gemeinde Davos, sagte er und bestätigte damit eine Mitteilung des Tourismusverbandes Destination Davos Klosters. Zuerst berichtete der "Tages-Anzeiger" darüber.

Gemäss der Mitteilung des Tourismusverbands führte Tamara Henderson, Präsidentin des Hoteliervereins Hotel-Gastro Davos (HGD), "konstruktive Gespräche mit grösseren Davoser Hotels zu den neuen WEF-Verträgen".

Die Bedingungen in Davos seien bisher immer gut gewesen, sagte Zopf. Zudem sei das WEF eine Schweizer Organisation. "Wir möchten in der Schweiz bleiben." Die Jahrestagung des WEF ist vom 17. bis 22 Januar 2022 in Davos geplant. Damit es dann stattfinden könne, sollten die Tarifverhandlungen im Spätsommer abgeschlossen sein, sagt Zopf.

Die Vorbereitungen in Davos laufen bereits auf Hochtouren, heisst es in der Mitteilung des Tourismusverbands. Demnach fanden verschiedene Round-Table-Gespräche mit Vertretern vom WEF, aus Politik, Gewerbe und Tourismus statt. Dabei wurden unter anderem auch Themen wie Verkehr und Unterkünfte diskutiert.

Wegen der Corona-Pandemie wird die WEF-Jahrestagung dieses Jahr vom 17. bis 20. August in Singapur durchgeführt.

mk/

(AWP)