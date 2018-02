Die Bank werde ihren juristischen Mittelpunkt in Deutschlands Finanzkapitale haben, aber das bedeute nicht, dass "Ressourcen nach Frankfurt gehen werden, ausser in ausreichendem Umfang, um dies zu unterstützen", sagte Kelleher auf einer Konferenz in Dublin. "Wir werden einen multizentrischen Ansatz verfolgen, und zwar Frankfurt, Paris und Dublin."

Die Bank plane, einen Teil ihres europäischen Broker-Dealer-Geschäfts von London nach Frankfurt zu verlagern, während Teile ihrer Vermögensverwaltungsaktivitäten nach Dublin gehen werden, hatte eine Person, die mit den Vorgängen vertraut ist, im Juli mitgeteilt. Ungefähr 300 Arbeitsplätze werden demnach in verschiedene Städte in ganz Europa gehen, rund 200 nach Frankfurt.

Morgan Stanley werde "sehr früh in diesem Jahr Entscheidungen über Personalbewegungen treffen", sagte Kelleher.

(Bloomberg)